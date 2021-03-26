Стал известен город, в котором сшили нашумевшую дубленку Путина

Появилась новая информация о дубленке президента России Владимира Путина, которая стала широко известная после встречи главы государства с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге. Стало известно, что дубленка, вероятно, была сшита в одном из петербургских ателье.

Сотрудница одного из ателье вспомнила, что три года назад у них заказывали партию похожих дубленок. При этом она отмечает, что это был спецзаказ, изготовленный небольшой партией.

Однако сотрудники утверждают, что они создавали лишь дизайн, а пошили для президента страны, возможно и в другом ателье.