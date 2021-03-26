Суд вынес приговор петербурженке, убившей насильника в попытке самообороны

В Петербурге вынесли приговор женщине, убившей своего знакомого. Инцидент произошел, когда молодой человек попытался изнасиловать подругу. Решение выносил Ленинский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Марина Абрамова была отпущена в зале суда, так как ей заменили, вменяемую ранее статью 105 УК РФ («Убийство»), на часть 1 статьи 108 УК РФ («Превышение пределов допустимой самообороны»). В результате женщина приговорена к лишению свободы сроком на 1 год 11 месяцев.

Женщину отпустили домой из зала суда, так как она находилась под стражей весь период следствия.

Напомним, инцидент произошел 2 июля 2020 года. во время распития алкогольных напитков знакомый начал приставать к Абрамовой и душить ее ремнем. В попытке выбраться женщина ударила мужчину ножом.