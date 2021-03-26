В Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Магадан»

В Петербурге спустили на воду третью дизель-электрическую подводную лодку «Магадан». Подлодка относится к проекту 636.3. Событие произошло в пятницу, 26 марта, на Адмиралтейских верфях.

Подводная лодка «Магадан» предназначена для Тихоокеанского флота.

«Сегодня очередное торжественное событие, мы спускаем подводную лодку "Магадан", третью в тихоокеанской серии. Несмотря на то, что 2020 год выдался тяжёлым, тем не менее, заказ спускается в сроки заключённого контракта», - отметил гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

Кроме того, на официальной церемонии спуска на воду, генеральный директор сообщил, что подводная лодка будет передана ВМФ к 25 ноября.