Помимо Малиновки, статуса ЗНОП ждут еще четыре парка

В Петербурге развернулось целое противостояние местных жителей некоторых районов и городской администрации. Предметом споров стали Муринский парк, Литовский сад, Полежаевский парк и Ржевский лесопарк. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе заседания правительства города администрация обсудила вопрос защиты от застройки 100 га зеленых зон. На обсуждение выносился вопрос включения парков и садов в перечень зеленых насаждений общего пользования. В результате члены комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Петербурга одобрили возможность внесения поправок в законопроект по этим четырем зонам.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что парк Малиновка вновь лишился возможности получить статус ЗНОП.