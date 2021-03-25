На отрицавшего Холокост профессора завели уголовное дело

На профессора из Петербурга завели уголовное дело из-за его высказываний на тему Холокоста. Владимир Матвеев оказался в центре скандала в феврале текущего 2021 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Профессора обвиняют в реабилитации нацизма. Дело в том, что на одном из вебинаров для учителей Ленинградской области, профессор высказался на тему Холокоста, заявив, что количество его жертв сильно преувеличено, а также, что газовых камер по сути не существовало.

Напомним, после скандала профессора уволили из университета, а на фоне волнения у Владимира Матвеева случился инфаркт.