В Петербурге появился памятник шаверме

В Приморском районе появился памятник «Питерской шаверме». Памятник является первым в России настоящим памятником. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы, заметившие памятник.

Памятник расположен на стене дома №106 на улице Школьная в Приморском районе.

«В Приморском районе появился первый в России памятник питерской шаверме!», - написали в сообществе.

Памятник смотрится достаточно качественно, однако неизвестно откуда он появился, и кто был инициатором. Под памятником на табличке расположена надпись: «Питерской шаверме». Некоторые комментаторы негодуют, что шаверма в Петербурге не заворачивается в фольгу, а на памятнике показана именно фольга.