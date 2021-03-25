Парк Малиновка вновь лишился возможности получить статус ЗНОП

В Красногвардейском районе Петербурга парк Малиновка вновь лишился шанса получить статус зеленого насаждения общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба комиссии по городскому хозяйству.

Комиссия рассмотрела в четверг, 25 марта, пакет поправок к законопроекту о ЗНОП. Инициатором предложения для Законодательного собрания Петербурга стал Борис Вишневский, глава фракции партии «Яблоко». Однако комиссия отклонила поправки.

Ранее, в 2018 году, комиссия уже решала такой же вопрос, но тогда большинство депутатов проголосовало против. Затем Александр Беглов, губернатор Петербурга, рассуждал о готовности решить этот вопрос.