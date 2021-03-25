Студент петербургского вуза пытался оспорить в суде необходимость показывать комнату на видеоэкзамене

В Петербурге один из студентов остался недоволен новым решением своего вуза о необходимости показывать комнату по видеосвязи во время сдачи экзаменов. молодой человек обратился в Санкт-Петербургский городской суд. Однако суд разрешил преподавателям вуза требовать показать помещение на камеру. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что вуз требует от студентов во время сдачи экзаменов или зачетов показывать комнату, где находится учащийся. Согласно новому правилу, в комнате не должно быть иных лиц, а также включенных устройств. Кроме того, должны быть закрыты тетради, учебники и отсутствовать любые шпаргалки.