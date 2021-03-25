В Петербурге действует временное решение об отмене счетов за содержание лифта

В Северной столице временно вернули решение, действовавшее в городе до 2017 года, об отсутствии необходимости жителям первых этажей и парадных без лифтов оплачивать услуги содержания и использования лифта и лифтового оборудования. Об этом сообщает комитет по тарифам.

Платежи за март вызвали ажиотаж у петербуржцев и вызвали много негатива, в связи с этим временно приостановили ранее введенное обязательство об оплате услуг за лифт всем жителям домов.

Напомним, в 2017 году Верховный суд России обязал всех собственников и нанимателей оплачивать содержание общего имущества дома. Кроме того, данное обязательство закреплено в Жилищном кодексе России.