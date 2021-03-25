Уже к концу апреля в Петербурге может закончиться отопительный сезон

В Петербурге стала известна примерная дата окончания отопительного сезона. Вероятнее всего, отопление отключат в квартирах петербуржцев к концу апреля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Пресс-секретарь комитета Александр Антипенко отмечает, что при отключении сезонного отопления ориентируются на температуру воздуха в городе. Для окончания сезона необходимо, чтобы на протяжении не менее пяти дней температура держалась выше +8 градусов.

Кроме того, Антипенко не считает, что текущий отопительный сезон может стать таким же долгим, каким был предыдущий. Однако отмечает, что еще рано обсуждать подобный момент.