Петербургский депутат предложил компенсировать отказ от службы в армии

В Петербурге глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. Кроме того, депутат планирует выйти с данной инициативой на уровень Государственной думы.

«Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил», – отметил инициатор.

Кроме того, депутат предлагает увеличить список специальностей для альтернативной гражданской службы.

«Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», – сообщает Алексей Нечаев.