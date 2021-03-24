За 2020 год около 7 тыс. петербурженок подали заявления по факту домашнего насилия

Александр Шилов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, на заседании Законодательного собрания заявил, что за прошлый год в полицию Петербурга подавали заявления по факту домашнего насилия около 7 тысяч женщин.

Из 6703 заявлений, которые были поданы в правоохранительные органы города, было рассмотрено и возбуждено уголовных дел лишь 7%. Депутат также отметил, что к домашнему насилию относятся сейчас до сих пор, как к «внутрисемейному делу». Однако результат таких выяснений отношений не приводит к хорошему концу.

Кроме того, чиновник вспомнил случай, когда гражданский муж избил до смерти свою жену на глазах у детей.