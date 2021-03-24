Во время Евро-2020 проезд в транспорте Петербурга будет бесплатным

В период с 11 июня по 11 июля в России будет проходить международный футбольный турнир Евро-2020. Санкт-Петербург также примет участие в этом мероприятии.

Во время проведения игр Чемпионата Европы по футболу в Северной столице, проезд на общественном транспорте для болельщиков и волонтеров будет бесплатным. Таким образом, льготы на проезд в транспорте, следующие до спортобъектов, будут предоставлены тем, у кого имеется FAN-ID и билет на матч, или электронная карта болельщика.

Кроме того, волонтеры смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта с 10 мая по 14 июля при условии, что они получили карту аккредитации и проездной билет аккредитованного лица в Центре аккредитации.