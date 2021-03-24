Для жителей блокадного Ленинграда вводят новые права и льготы

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга в первом чтении поддержали законопроект, который наделит правами и льготами жителей блокадного Ленинграда. Это касается тех, кто во время военной блокады находился внутри кольца, вне зависимости от административно-территориального деления города и области.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что в социальный кодекс нужно внести некоторые изменения и убрать все неясности, которые допускают двойного толкования статуса блокадников, а также излишнюю бюрократию, мешающая получению соцпомощи жителей блокадного города.

С 1 января прошлого года за социальной помощью обратилось 2856 блокадников, из которых 40 проживало в Ленобласти.