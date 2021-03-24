Петербуржцам продлили молодость до 35 лет

В Смольном депутаты продлили молодость петербуржцам с 30 до 35 лет. Раньше молодежью считались люди в возрасте от 14 до 30 лет. Особое внимание уделили ученым. Теперь статус «молодого ученого» продлен до 40 лет. Чиновники уверяют, что в стране очень много талантливых людей. Это видно из побед наших участников на международных соревнованиях.

«Создание условий повышенной комфортности, безусловно, соблазняет на переезд в другие страны. Это целые программы, они работали уже давно. У нас должна быть альтернатива», — сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Кроме того, в молодежные организации поступают заявки на участие в формировании бюджетных средств. Также на заседании ЗакСа обсуждались вопросы поправок в социальный кодекс. Это касается жителей блокадного Ленинграда тех, кто во время Великой Отечественной войны проживал на территории Ленобласти.