Желающие заключить брак в сентябре стоят в очереди у ЗАГСа на Английской набережной

Жители Петербурга, которые планируют заключить брак в сентябре 2021 года, стоят в очереди у входа во Дворец бракосочетаний № 1, расположенный на Английской набережной. Фотографии образовавшихся очередей опубликовали пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Очередь начала образовываться еще в ночь на 24 марта. Так, к полуночи у ЗАГСа уже стояли 14 пар. Будущие молодожены распределяли между собой даты бракосочетаний и составляли списки. Напомним, все жители Северной столицы, желающие заключить брак в этом сентябре, могут подать заявление с 24 марта. Данная информация была предоставлена пресс-службой Комитета по делам записи актов гражданского состояния.