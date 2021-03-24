Владельцы квартир ЖК в Мурино могут лишиться жилья из-за долгов застройщика

В городе Мурино, расположенном в Ленинградской области, четыре десятка собственников квартир в ЖК «Тридевяткино царство» могут лишиться жилья из-за долгов застройщика.

Строительная компания «Унасто Петросталь» была признана банкротом 1 октября 2018 году, однако после этого компания продолжила продавать квартиры в разных домах жилого комплекса. Таким образом, застройщик осуществлял продажу жилья одним людям и при этом имел долги перед другими.

Сделки, которые были заключены в течение трех лет после признания банкротства застройщика, могут быть оспорены в судебном порядке. В документах, направленных в суд, содержится информация о квартирах, отчужденных после заявления о банкротстве застройщика. Согласно выписке их ЕГРН, эта недвижимость является собственностью ответчика.