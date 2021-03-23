Только 90% петербуржцев оплачивают проезд в транспорте без кондукторов

Ранее в Санкт-Петербурге власти города ввели бескондукторное обслуживание в общественном транспорте. Комитет по транспорту Северной столицы подвел итоги за первые три месяца нововведения в общественном транспорте.

«Итог — 90% пассажиров показывают высокую сознательность и оплачивают проезд. За всё время эксперимента провели уже 48 865 проверок и проконтролировали 678 538 человек», — заявили в Смольном.

Кондуктора заходят на маршруты, на которых нет контроллеров для проверки пассажиров на сознательность. Также отметим, что штраф за безбилетный проезд в транспорте Петербурга составляет 500 рублей.