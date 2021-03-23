В Ленобласти задержали химиков, которые производили наркотики

В Ленинградской области сотрудники полиции ликвидировали лабораторию, в которой производились синтетические наркотики. Были задержаны химики и два организатора.

Лаборатория была в одном из частных домов в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района. В помещении находилось трое мужчин от 22 до 40 лет, которые совместными усилиями производили мефедрон. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Главным организатором оказался 22-летний житель Санкт-Петербурга. С ним были двое человек, которых он привез из Карелии.