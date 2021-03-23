Песков отказался комментировать попытки поиска силовика, ударившего женщину в живот с ноги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в МВД выполнены все внутренние процедуры по проверке инцидента, когда один из силовиков ударил 54-летную женщину в живот во время акции протеста 23 января.

"Это прерогативы МВД, и мы не хотели бы здесь никак ничего комментировать", — сообщил Песков.

Кроме того, задавались вопросы о том, не смущают ли такие ситуации президента. На что пресс-секретарь ответил: «Это единичные инциденты, и, собственно, МВД выполнило внутренние процедуры».

Напомним, что 23 января во время акций протеста в поддержку Алексея Навального, Маргарита Юдина приблизилась к полицейским, которые тащили задержанного. Женщина спросила, за что его задержали. Ответом силовика последовал удар пенсионерке в живот с ноги. После чего Юдина упала и получила травму головы.