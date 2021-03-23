Власти Петербурга разрешили вернуться в город трудовым мигрантам

На сайте Смольного опубликовали документ, с помощью которого трудовые мигранты смогу вернуться обратно в Санкт-Петербург и устроиться на работу. Этот документ приняли власти Петербурга.

В Комитете по труду и занятости региона уже подготовили соответствующее распоряжение. На данный момент, разрешение дали только одной компании — ООО «Стройкрафт», которая является генеральным подрядчиком таких жилищных комплексов, как «Орловский парк», «Галактика», «Новополье», а также «Кантемировская».

Также напомним, что ранее въезд мигрантов на территорию РФ был запрещен, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.