Суд вынес приговор участнику акции в поддержку Навального в Петербурге

Во вторник, 23 марта, в Куйбышевском районном суде города Санкт-Петербурга, состоялось слушание по делу петербуржца, который применил насильственные действия в отношении сотрудника правоохранительных органов на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. В результате, суд приговорил Андрея Ломова, инженера-геодезиста и отца семерых детей, к двум годам условного срока.

До вступления вынесенного приговора в законную силу, Ломов будет находиться под подпиской о невыезде. Суд признал многодетного отца виновным по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Кроме того, суд установил, что во время мирного шествия подсудимый несколько раз толкнул омоновцев, которые стояли в оцеплении.