Международный юридический форум пройдет в онлайн-формате

Международный юридический форум в Петербурге, как и в прошлом году проведут в онлайн-формате. Об этом сообщили в организационном комитете мероприятия.

Форум будет проходить с 18 по 22 мая. Участниками форума станут эксперты и практики в различных областях права, государственные деятели России и других стран, а также всемирно-известные ученые.



Предметом обсуждения на форуме станет модернизация права, новые правовые вызовы после пандемии коронавируса и актуальные законодательные инициативы. Форум откроет пленарное заседание и выступление крупных политиков, а также экспертов в области здравоохранения.