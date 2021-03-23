В аквапарке в "Питерлэнде" образовались гигантские очереди

Школьники вышли на весенние каникулы. Многие семьи решили отдохнуть с детьми в аквапарке, из-за чего в «Питерлэнде» возникли гигантские очереди.

При этом посетители аквапарка явно не обращают внимание на несоблюдение социальной дистанции. «Питерлэнд» является одним из крупнейших российских аквапарков, его максимальная вместимость составляет 2 000 человек. В социальных сетях многие посетители аквапарка выражают недовольство по поводу образовавшихся очередей. Пользователи отмечают, что ситуация повторяется уже не первый раз. По их словам, администрация «Питерлэнда» не приложила достаточно усилий, чтобы обеспечить посетителям аквапарка комфортные условия отдыха.