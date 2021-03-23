В Петербурге завершили первый этап строительства Охтинского коллектора

В Красногвардейском районе города завершен первый этап строительства Охтинского тоннельного канализационного коллектора.

Строительство коллектора длится уде почти шесть лет, работы стартовали в 2015 году. Всего предстоит три этапа строительства – канализационный коллектор полностью достроят к 2030 году.

По словам губернатора города Александра Беглова, реализация данного проекта была долгожданной. Из городского бюджета выделяются крупные суммы на то, чтобы сделать Петербург чище. Проект отличается особой сложностью, он включает строительство почти 8 километров тоннельных коллекторов, глубина которых доходит до 30 метров. Благодаря коллектору уровень очистки сточных вод будет составлять 99,5 процентов.