Жителям первых этажей и парадных без лифта разрешили не платить за услугу

В Петербурге в марте разгорелся скандал с квитанциями, включающими оплату услуг за обслуживание лифтов в парадных, где их нет. Кроме того, на квитанции пожаловались и жители первых этажей.

Новый порядок выплат временно приостановлен. В администрации Петербурга отметили, что на данный момент ожидается особое распоряжение из прокуратуры.

«Буквально несколько минут назад от прокуратуры поступило письмо, в котором сказано, что она временно приостанавливает свой протест, из-за которого, собственно, и хотели ввести новый порядок оплаты, - уточнил источник. – Как долго продлится эта «приостановка», и какое решение будет принято по итогам – пока не известно», - отмечают эксперты.