Полицейских призывают «беспощадно давить русофобию»

В Петербурге в одном из отделений полиции обнаружили противоречивую листовку. Плакат предназначен для мотивации личного состава, однако его можно увидеть любому гражданскому человеку.

На листке морально-психологической подготовки сотрудников нарисована рука, душащая змея. Кроме того, там есть надпись: «Беспощадно дави русофобию или она задавит тебя». На плакате также есть список организаций, являющихся вредоносными, по мнению создателя плаката.

Правоохранительные органы комментариев по поводу такого плаката пока не давали. Известно, что текст плаката ранее был размещен на сайтах «Руксперт» и «Мужская работа».