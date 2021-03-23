За минувший год безработных граждан в Петербурге стало в шесть раз больше, чем в 2019 году

В ходе заседания правительства Петербурга, состоявшегося в понедельник, 22 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию поделился данными за 2020 год.

Так, за минувший год уровень безработицы вырос в шесть раз по сравнению с данными за 2019 год. Об этом сообщает Валерий Москаленко. Кроме того, председатель комитета добавляет, что регистрируемый уровень безработицы в прошлом году достиг 3,2%.

В Смольном отмечают, что на данный момент динамика в этом вопросе благоприятная, так как многие ограничения уже сняты и работы в городе стало больше.