В академии им А.Л. Штиглица в 2022 году откроется направление «Реставрация книги»

В Петербурге появится новое направление «Реставрация книг» при государственной художественно-промышленной академии им А.Л. Штиглица. Ректор вуза Анна Кислицына сообщила, что направление откроется в следующем году.

«В следующем году мы планируем открыть направление «Реставрации книги». Знаем, что это будет очень востребовано», — отметила ректор.

Специалисты такого профиля будут востребованы как в России, так и за рубежом.

«Хотелось бы, чтобы возможности по развитию реставрационной школы давала нам все-таки Администрация города, ибо реставрация — это очень тонкая и сложная работа», - добавила ректор академии.