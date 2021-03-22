Почти каждый петербуржец одобрил создание «Кодекса таксиста»

Петербуржцы одобрили идею создания «Кодекса таксиста». Об этом свидетельствуют данные опроса, который разместили на сервисе «Городской диалог». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту в Петербурге в понедельник, 22 марта.

Согласно данным опроса, 96% опрошенных готовы соблюдать этикет, который будет разработан в рамках проекта.

«Такой кодекс очень нужен – он поможет регулировать взаимоотношения между таксистами и пассажирами», — считают более половины опрошенных.

Многие петербуржцы отметили, что наиболее важными пунктами у таксиста для них являются знания ПДД и соблюдение элементарных правил поведения.