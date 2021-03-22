За 2020 год в Петербурге погибло более 5 млн человек

Количество постоянного населения в Петербурге уменьшилась на 12,1 тысяч человек за прошедший 2020 год. Основным фактором, увеличившим показатели, стала коронавирусная инфекция.

Известно, что к началу 2021 года убыль населения достигла 5 млн 368 тысяч человек. Об этом сообщает Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города в ходе заседания правительства 22 марта, в понедельник.

Согласно данным, приведенным главой комитета, основной причиной смертельных случаев в Петербурге остаются сердечно-сосудистые заболевания. Второй по частоте является онкология, лишь третье место в 2020 году занял вирус COVID-19.