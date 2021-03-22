Родственник депутата Резника сообщил о давлении следствия

Иван Дорофеев, дальний родственник депутата петербургского ЗакСа Максима Резника, задержанный за хранение наркотических средств, сообщил матери о давлении следствия.

Задержанный утверждает, что от него пытаются добиться показаний против депутата и дальнего родственника.

"Из него фактически выжимают "показания" на депутата Максима Резника. Вся эта история имеет явно политический оттенок, налицо попытка через моего сына оказать давление на Максима Резника. Об этом мне стало известно от адвоката Ивана — Тимура Рзаева, а ему, в свою очередь, от самого Ивана», — сообщает мать Ивана.