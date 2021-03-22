«Росатом» ввел в эксплуатацию энергоблок №6 Ленинградской АЭС

В Петербурге заработал новый энергоблок. Блок №6 ЛАЭС или энергоблок №2 Ленинградской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию по приказу генерального директора концерна «Росэнергоатома».

Соответствующий документ подписал Андрей Петров. Ранее событие анонсировалось в сентябре 2020 года, когда об этом заявил Алексей Лихачев, глава «Росатома». Энергоблок заработал с 22 марта.

«22 марта в промышленную эксплуатацию введён энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200. Приказ об этом подписал генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров», — информирует ведомство.