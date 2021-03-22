За первые три месяца 2021 года в Петербурге выпало более 183 см снега

За январь, февраль и март 2021 года в Петербурге выпало 183 см снега. За аналогичный период дворники и снегоуборочная техника убрала с улиц Северной столицы около 1,4 млн кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба петербургского комитета по благоустройству.

Зимние месяцы, как и полагалось, выдались довольно снежными. Однако коммунальные службы удивил и март. Так, за прошедшую неделю, с 15 по 21 марта, в городе выпало более 12 см снега.

На прошлой неделе дворники и снегоуборочная техника работали круглосуточно. В среднем в день выходило на уборку 780 единиц техники.