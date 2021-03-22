На Выборгский судостроительный завод подали иск в суд на 13 млн рублей

В Петербургский арбитражный суд поступил иск на ПАО «Выборгский судостроительный завод». Иск подала компания ООО «Форсс марин» в воскресенье, 21 марта. Компания входит в группу «Форсс» и работает в судостроительной сфере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Делопроизводство по иску пока еще не начато, дата заседания также еще не назначена. Однако сумма иска уже известна. Она составила 13 563 400 рублей. Причина подачи иска также пока неизвестна.

Выборгский судостроительный завод работает с 1948 года. За все это время с завода было выпущено более 200 кораблей и судов.