В Петербурге мигрант признался, что купил права за 20 тысяч рублей

На севере Петербурга в ночь на 20 марта правоохранительным органам удалось задержать мигранта с фальшивыми правами. Молодой человек передвигался за рулем автомобиля марки Volskwagen. При проверке документов стало ясно, что права являются подделкой. Водитель при задержании признался, что они ему обошлись в 20 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о выявленных восьми «резиновых» квартирах, где массово проживают мигранты в Выборгском районе. Всего на районе было проверено 43 жилых дома.