Петербуржцы хотят переименовать улицу Военная в Мирную

В Петербурге в Топонимическую комиссию поступила просьба переименовать Военную улицу в улицу Мирная. Об этом сообщает Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии.

«Военная улица имеет историческое значение. Она не подразумевает какой-то агрессии. Эти территории принадлежали военным, там располагался Атаманский полк», - отмечает член комиссии.

Улица находится в Центральном районе города и на отрезке дороги проходит железная дорога.

«Так можно и улицы Победы и Танкистов убрать, поскольку в подсознании их названия ассоциируются с оружием. Ответим, что переименование невозможно. Раз его присвоили – оно уже не меняется», – ответил на просьбу Алексей Ерофеев.