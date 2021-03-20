Школы Центрального района модернизируют в течение года

В Петербурге будет разработана программа по модернизации школ Центрального района. Причиной инициативы стал осмотр лицея №211. Губернатор города посетил лицей имени Пьера де Кубертена, где в 2019-2020 годах прошёл комплексный капитальный ремонт.

«В течение года мы разработаем программу и выделим деньги. Надеюсь на помощь Законодательного собрания, чтобы депутаты предусмотрели на эту программу деньги в бюджете», – отметил Александр Беглов.

В лицее есть кабинет робототехники с роботами, 3D-принтерами, коптерами и прочим оборудованием, а в спортивном зале есть батут.