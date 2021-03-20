Петербуржцам приходится платить за несуществующий лифт тысячу рублей

Петербуржцы пожаловались на коммунальные платежи, пришедшие за март. В них появились счета за обслуживание лифтов даже в тех домах или подъездах, где лифта нет. Коммунальные услуги начислили за содержание и ремонт лифтового оборудования.

Примечательно, что система платежей ЖКХ разнится по домам города. Резонанс вызвали счета с дома, расположенного на улице Лахтинская в доме №20. В одной из парадного дома есть лифт, а в другой – нет. Счета владельцы квартир получают одинаковые.

За весь год платежей может набраться на сумму в 1 тысячу рублей.