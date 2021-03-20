С 16 апреля в Петербурге заработают летние кафе

В Санкт-Петербурге с 16 апреля вступят в работу летние кафе. Открытие летних общепитов состоится на две недели раньше, чем планировалось. Данную информацию подтвердили в Комитете имущественных отношений Петербурга.

«Речь идет о проекте документов», — сообщили в пресс-службе комитета отношений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект о том, что теперь заведениям общественного питания города можно будет выставлять террасы в любое время года. Однако открытые павильоны должны будут вписываться в городскую схему размещения нестационарных торговых объектов.