Петербургские полицейские задержали рязанку, укравшую телефон в маршрутке

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что в городе задержали 22-летнюю жительницу Рязани, которая подозревается в краже в общественном транспорте города.

Подозреваемую задержали на улице Типанова около дома №29. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что девушка украла из кармана куртки пассажирки iPhone, стоимость которого составляет 60 тысяч рублей.

Стало известно, что рязанка уже ранее привлекалась к ответственности за кражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по ст.158 «Кража». Женщине грозит до двух лет лишения свободы.