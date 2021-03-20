Петербуржцам пришлось стоять в огромной очереди на морозе за загранпаспортами

В Санкт-Петербурге на улице Седова в Невском районе образовалась огромная очередь из людей, которые хотели получить заграничный паспорт в ОВД.

По словам местных жителей, на выдачу работал только один кабинет, из-за чего и образовалась огромная очередь. Людям приходилось стоять на морозе очень долгое время. Прием граждан начался в 9 утра. Однако многие не успели попасть на прием.

«Ну это какая-то дичь. Я на улице 50 минут провела. И внутри уже столько же. И только после жалоб они открыли второе окно, но быстрее особо работать не стали», — рассказала одна из присутствующих.

Также стоит отметить, что выдача паспортов происходит не каждый день, а только в первую и третью субботу текущего месяца с 9 до 12:45, а также по средам в такое же время.