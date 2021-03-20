В Петербурге откроют еще 15 газозаправочных станций

В пятницу, 19 марта, в Санкт-Петербурге, на рабочей встрече губернатора Северной столицы Александра Беглова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера обсуждался вопрос об увеличении в городе газозаправочных станций. В ходе разговора он выяснили, что будет открыто еще 15 газозаправочных станций. Таким образом, к 2023 году число таких колонок в Петербурге достигнет 25.

На данный момент в городе находится всего 10 газовых станций. Увеличение числа газовых АЗС будет проводиться в рамках пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге», который рассчитан до 2023 года.