В Санкт-Петербурге суды за 2020 год рассмотрели более 1,1 миллиона дел

В Санкт-Петербурге за прошлый год городские суды рассмотрели более 1,1 миллиона дел и материалов по ним. Как проинформировали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, этот показатель на 6,9 процентов больше, чем в 2019 году.

Сообщается, что в суды за прошлый год поступило 34 051 административных дел, 12 269 различных уголовных дел в отношении 13 499 лиц. Самый частые случаи процессов - это дела о кражах, обороте наркотиков и нарушении ПДД, в особенном порядке рассматривались 5890 дел.

8761 человек, 189 из которых являются несовершеннолетними, получили наказания, еще 33 человека были оправданы. 2791 человек был приговорён к наказанию в виде лишению свободы, 393 гражданина были освобождены от наказания. Более того, штрафы по прекращённым делам в прошлом году назначили на сумму в 9 миллионов рублей, что на 9 млн больше, чем в 2019 году.