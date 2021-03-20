По улице Рубинштейна провели рейд, в котором обнаружили алкоголь без лицензии

В Санкт-Петербурге произвели очередной рейд муниципальные сотрудники по барам города. Группа из четырех человек посетила заведение заказала по коктейлю. Оплата производилась переводом на банковскую карту физического лица.

Следом в помещении бара появились журналисты, остальные депутаты и местные жители. На все вопросы пара молодых людей за барной стойкой ответила, что лицензией они не обладают, и глава совета муниципальных депутатов Денис Тихоненко совершил вызов полиции.

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов молодые люди показали паспорта (один из молодых людей оказался не местным, у него отсутствовала регистрация). Бармены заявили, что они находятся на стажировке и работают первый день. Кассы действительно нет, оплата принимается только наличными или переводом на банковскую карту, признали стажеры заведения.

Сотрудники полиции зафиксировали все обстоятельства, приняли заявление муниципальных депутатов и попросили всех, включая заявителей, покинуть заведение. Что было дальше в заведении, что делали двое сотрудников полиции и двое барменов, неизвестно.