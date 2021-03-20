В Санкт-Петербурге началась подготовка к параду Победы

В Санкт-Петербурге началась подготовка к параду на 9 Мая.

На корпусах автомобилей, танков и бронетранспортеров военные нанесли праздничную символику, а также можно заметить флаги и эмблемы. Военным пришлось оценить состояние техники и решить вопросы о необходимости ремонта.

Во время тренировочных занятий водители практикуют вождение на одинаковом скоростном режиме с определенными интервалами и дистанцией.

Перед стартом подготовки к празднику участники парада сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, что в параде в день Победы, который планируется провести на Дворцовой площади, задействуют более 100 военнослужащих и полторы сотни единиц военной техники ЗВО, в числе техники будут танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".