В Санкт-Петербурге бывший инспектор ДПС был приговорён к 5 годам в колонии за взятки

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд города вынес приговор бывшему сотруднику ДПС Максиму Лаврову, который был обвинён в участии в пяти эпизодах взяточничества.

На основе материалов уголовного дела, Максим Лавров, по договорённости со своим коллегой Бендюковым, не один раз сам лично, а также с помощью посредников получали взятки во время своей работы на посту ДПС, который был расположен на КАД во Всеволожском районе Ленинградской области.

В результате расследования было определено, что бывший сотрудник полиции получил от автомобилистов в общей сложности 230 тысяч рублей. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Максим Лавров полностью признал свою вину. По решению суда, Лаврову было назначено наказание в виде пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере двух миллионов рублей. Более того, злоумышленнику на два года запретили работать в сфере правоохранительных органов, а также состоять на госслужбе.