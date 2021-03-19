Петербуржцам придется оплачивать обслуживание соседского лифта

УК включила в счета оплату лифта даже тем жителям дома на Петроградской, у которых нет возможности им пользоваться. В доме №20 на Лахтинской два подъезда. Возможность пользоваться лифтом есть только у части жителей, однако оплачивать его обслуживание придется всем.

Петербуржцы возмущены требованием оплачивать соседский лифт. Данное нововведение затронуло всех жителей города. Подобная ситуация повторяется во многих районах. Выяснилась, что в феврале комитетом по тарифам Петербурга были внесены изменения в свое распоряжение. Раннее жители первых этажей и квартир, не входящих в оборудованные лифтами парадные, должны были начать оплачивать обслуживание лифта с 1 июля 2022 года. Однако, после введенных изменений, оплачивать соседский лифт петербуржцам пришлось с 1 марта 2021 года.