В Смольном обсуждается вопрос частичного снятия ограничений для общепитов

Правительство Северной столицы начало обсуждать возможное снятие части ограничений, действующих в Петербурге в связи с пандемией коронавируса. Соответствующая инициатива поступила от членов экспертных советов по общественному питанию и розничной торговли.

В ходе рабочего заседания обсуждается вопрос об отмене обязательного ношения перчаток. Вместо этого предлагается регулярное использование санитайзеров для работников общепита.

Так, Ольга Волкова, председатель комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Петербурга напомнила о регионах, где не вводили обязательное ношение перчаток в заведениях общественного питания. Вспышек заболевания в связи с этим в регионах не зафиксировано.

Дальнейшее решение примет Роспотребнадзор.