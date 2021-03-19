Пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что некие Вячеслав Шестернин и Жанна Никитенко заявили о том, что ОПС Петербурга вымогает деньги на протяжении длительного времени за отсутствие публикации информации в Телеграм-канале. Как заявляют Шестернин и Никитенко, ведомство требовало за такую услугу минимум 250 тысяч рублей.

После этого начальника ОПС Петербурга вызвали в отделение полиции, где она давала объяснения. Кроме того, по данному факту заявители ходатайствуют о проведении проверки по факту наличия признаков заведомо ложного доноса.

«Даже если у вас миллион высших юридических образований, адвокат не помешает», — заявили в ОПС.